Pour vivre plus longtemps...Courez !

Leur constat, également relayé par le British Journal of Sports Medicine, démontre que la course à pied abaisse de 27 % le risque de mortalité toutes causes confondues chez l'homme et la femme en comparaison avec les sujets qui ne couraient jamais. Par ailleurs, peu importe le temps qu’ils consacraient à cette activité, le risque de maladies cardiovasculaires était réduit de 30 %. Quant au risque de décès des suites d’un cancer : il s’abaissait à 23 %.

Si l’on savait que la course à pied était bénéfique pour la santé, une méta-analyse, menée par des chercheurs d'Australie, de Thaïlande, d'Autriche et de Finlande, révèle qu’elle peut également allonger l’espérance de vie. Pour dresser ses conclusions, les scientifiques ont analysé les résultats de 14 études menées, au total, sur plus de 230 000 personnes, suivies entre 5 et 35 ans.

La plus courte durée de course, évaluée dans l'étude à moins de 50 minutes par semaine à une cadence de moins de 8 km/h, était associée à un abaissement significatif du risque de décès toutes causes confondues. Néanmoins, l’étude ne permet pas d'avancer que l'augmentation de la fréquence, de la durée ou de la cadence de course entraîne de meilleurs résultats pour allonger son espérance de vie.

Trois ans de plus

Publiée fin mars dans la revue "Progress in Cardiovascular Disease", l’étude indique que la course à pied est l’activité qui rallonge le plus l’espérance de vie. Elle réduit le risque de mort prématurée de 25 à 40%, quelles que soient la vitesse et la distance. En moyenne, les coureurs vivent trois ans de plus que les non coureurs, même s’ils fument ou boivent occasionnellement.

La régularité avant tout !

Plus précisément, les chercheurs indiquent que six mois de course - l’équivalent de deux heures de running par semaine pendant 40 ans - serait suffisant pour profiter de 3,2 années de vie de plus que ceux qui ne courent pas. Les bénéfices de la course à pied seraient supérieurs à ceux observés chez les adeptes de la marche ou du vélo.

Pas besoin de s’éreinter sur un marathon chaque semaine. Courir un peu mais régulièrement nous assure quelques années de vie en plus. Deux heures par semaine suffisent pour obtenir ces résultats. Les sportifs les plus assidus pourraient même gagner 7 heures d’espérance de vie en plus pour une heure de plus ajoutée à cet entraînement.

Alors jouez les prolongations pour votre vie et ... Courez !