Pour bien aborder l'automne, donnez-vous un coup de jus

Non, on ne vous le répétera pas une fois de plus : les fruits et les légumes, c’est bon pour la santé. Promis, on ne vous bassine plus avec cela mais… Avouez tout de même qu’en plus d’être bons, d’être frais et si savoureux, c’est en plus vivifiant, tonique, énergisant, antioxydant, … Mais d’accord on ne vous le dit plus.

Envisageons les jus alors, les bons jus de fruits et légumes, c’est fun au point d’y faire succomber les enfants même. En version cocktail détonnant qui booste notre capital santé comme aucun autre aliment, c’est un bon dérivé. Et, ça vaut le coup de s’y arrêter.

Pour vous mettre en condition, on va dresser le tableau de l’automne ! Eh bien oui, il est à nos portes avec ses soirées plus frisquettes, les bottillons, les foulards et parfois même les écharpes qui repointent le bout de leur nez, … Pas très glamour tout ça, avec le masque covid, imaginez ! Il ne manquerait plus que vous ajoutiez à ce tableau idyllique une coiffe. Mais ne nous éloignons pas du sujet, restons concentrés… Comme un bon jus, un pur condensé de vitamines, de protéines, d’antioxydants, …

Alors si vous n’avez pas décroché de ces quelques lignes c’est que tout de même vous voulez en savoir un peu plus sur ces cocktails savoureux qui pourront booster votre santé à l’aube de l’automne. On y va, voici une mine d’or de quelques breuvages d’excellence qui sauront vous séduire. Tester, c’est les approuver.