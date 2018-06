Portrait Glutoso : Ne plus être puni parce qu'allergique ou intolérant !

Gianni Di Vincenzo et Giuseppe Quattrocchi sont deux restaurateurs de la Basse-Meuse mais ils sont aussi importateurs des produits italiens sans gluten et lactose Glutoso. Et le succès est au rendez-vous !

Les histoires privée et professionnelle de Gianni et Giuseppe s'entrecroisent depuis de nombreuses années. Cousins germains dans la vie, ils sont aussi entrepreneurs, associés et se vouent une confiance absolue.

Voici 18 mois, les deux entrepreneurs ont repris ensemble une pizzeria de Bassenge, le Sirena 2. Depuis, le restaurant ne désemplit pas et la clientèle s'élargit au fil des semaines.

Ils ne viennent pourtant aucun des deux du milieu entrepreneurial. Évoluant au poste de commercial pour Giuseppe et électromécanicien pour Gianni, les deux hommes ont mené à bien leur carrière chacun de leur côté. Mais depuis le 16 janvier 2017, ces deux jeunes chefs d'entreprise gèrent le restaurant en alternance chaque soir de la semaine. Cette séparation des tâches permettant à chacun d'entre eux de ne pas négliger sa vie de famille.

Aujourd'hui, les deux hommes emploient cinq personnes et ont investi de gros moyens, notamment en matériel de cuisine.

Importateurs

Il y a quelques semaines, ces deux boulimiques de travail ont ajouté une corde à leur arc. En effet, ils sont devenus importateurs de la marque italienne d'alimentation Glorioso. Arancini, cassata, focaccia, grissini, aubergines ou escalope milanaise, autant de mets qui résonnent aux oreilles des Européens du nord comme une invitation au soleil et à une destination de voyage… mais sans gluten et parfois même sans lactose !

Gianni et Giuseppe ont connu l'entreprise Glorioso lors d'une foire commerciale en novembre dernier, ils en sont devenus les importateurs, rencontrant ainsi le vœu de cet entrepreneur transalpin qui désirait faire connaître ses produits au-delà de la botte.

Sur leur site www.glutoso.com, les deux chefs d'entreprise liégeois proposent déjà un éventail d'une trentaine de produits basiques en e-shop, et précisent d'emblée que la gamme s'étoffe régulièrement, d'autant que la livraison est désormais possible pour les particuliers et les professionnels (et est même temporairement gratuite dans un rayon de 120 kilomètres autour du restaurant).

"Notre force, c'est de proposer des produits sans gluten mais avec du goût. C'est sain et bon, pour des plats qui n'excèdent pas les 7 euros. Lorsque nous avons communiqué sur le sujet, des clients nous ont remerciés de leur offrir la possibilité de partager des repas en famille sans faire de différence. Au-delà de la vente, nous aimons mettre en avant l'aspect humain car c'est vraiment compliqué pour quelqu'un de vivre cette allergie sans se sentir sur le côté."

Pour conclure, notons que la pizzeria, tous les lundis, fait la part belle au "sans gluten" puisque les deux restaurateurs proposent quelques suggestions issues de leur catalogue.

Carte de visite

Restaurant la Sirena 2

Rue Haut Vinave, 20

4690 Glons (Bassenge)

04/286.57.37

www.glutoso.com

https://www.facebook.com/Glutoso-1226315917499795/