Porcs euthanasiés : "Moralement, on ne se relèvera jamais" selon un éleveur à Gomery

Christophe Dubois, éleveur de porcs à Gomery : " C'est le vétérinaire qui m'a annoncé la décision. Au moment où il m'a contacté, je ne la comprends pas. Avec le recul, on peut comprendre la décision mais je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Nos porcs sont sains, il n'y a aucun problème et ils n'ont aucune maladie. Franchement, dans la zone où on se trouve, aucun sanglier ne peut rentrer dans notre élevage. Cela ne m'est jamais arrivé, je ne dis pas que le risque est nul mais la probabilité est faible. Face à cette annonce, je pense que la réaction est tellement brutale, qu'il n'y a pas de mot pour définir cela mais je pense que le pire est à venir ".

Alors qu’aucun élevage n’est actuellement touché par la peste porcine africaine, 4000 porcs devront être abattus par précaution dans la zone concernée par le virus. Si la décision semble séduire l’Europe qui y voit un signe fort permettant de rassurer les acheteurs étrangers, les éleveurs eux ont plus de mal avec la décision comme on a pu s’en rendre compte dans le JT de 19h30 hier soir. Faut-il abattre 4000 porcs qui ne sont pas porteurs de la peste porcine africaine ?

Un manque d'information

Christophe Dubois ne sait pas encore quelle sera la suite des événements : " La suite ? On ne la connaît pas parce qu'on n'est pas vraiment informés de ce qui va se passer, on sait que l'abattage a lieu samedi mais c'est tout ". Pour Christophe, il n'y a aucune possibilité pour stopper la démarche : " Je pense que la décision est ferme et définitive et qu'il faut s'y résoudre. Si nous nous opposons, nous risquons d'avoir plus d'ennuis qu'autre chose. J'ai entendu parler qu'on pourrait venir nous embarquer et nous emmener à la gendarmerie. Nous n'avons pas besoin de ça ".

Christophe perdra bientôt 600 porcs. Ce qui représente un temps de travail considérable : " C'est un travail de tous les jours. Ce temps est inestimable dans une ferme. Nous faisons tout ce qu'il faut pour les animaux, nous ne comptons pas nos heures. Ici, ce sont plutôt les sentiments qui priment. Si je dis que ces porcs font partie de notre famille, personne ne comprendra. Prenons l'exemple du citoyen qui a son petit chien. Nous, nous avons 600 cochons mais c'est comme si on avait 600 petits chiens. Je me demande comment je vais expliquer cela à ma fille de 6 ans. Quand ils vont à l'abattage, c'est différent. À ce moment-là, ils servent à nourrir les gens. On nourrit quand même la planète et ça, beaucoup de gens l'oublient ".

Christophe nous dit qu'il n'a pas d'autres choix que d'accepter la décision : " Je ne pense pas que les abattre, cela va rassurer les marchés mais on y est résigné, on n'a pas le choix de toute façon. La question qu'il faut se poser c'est : qu'est-ce qu'on va devenir ? Le milieu agricole a l'habitude de se relever financièrement mais je pense que, moralement, on ne se relèvera jamais, j'en suis certain ! ".