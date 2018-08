Pommes de terre en chemise à la mexicaine

2 grosses pommes de terre farineuses

1 c. à c. de graines de cumin

1 petit citron vert

4 brins de coriandre fraîche

2 c. à s. de cheddar râpé

100 g de chorizo

100g de maïs en conserve

Poivre noir

Préchauffez le four à 220°.

Frottez les pommes de terre, piquez leur peau avec une fourchette et emballez-les soigneusement dans un morceau de papier aluminium. Déposez-les sur une feuille de cuisson et faites cuire pendant 1h.

Pendant ce temps, faites griller les graines de cumin 2 minutes à sec dans une poêle antiadhésive et laissez refroidir.

Faites revenir le chorizo en petits morceaux et une fois qu’il a rendu sa graisse, jetez le maïs dans la poêle (hors du feu) et mélangez. Réservez.

Prélevez le zeste du citron vert. Coupez le citron vert en deux, pressez une moitié et découpez l’autre moitié en quatre quartiers. Hachez finement la coriandre. Mettez-la dans un petit bol avec le cumin, le zeste de citron vert, quelques gouttes de citron vert, le cheddar et écrasez bien. Assaisonnez.

Coupez les pommes de terre dans le sens de la longueur, évidez-les et écrasez la chair avec une fourchette. Mélangez cette chair avec les différentes préparations et regarnissez les pommes de terre.

Dressez sur deux assiettes avec les quartiers de citron vert et servez immédiatement.