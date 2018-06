Polémique autour de la reprise de "Bella Ciao" par Maître Gims et sa bande !

Impossible de passer à côté pour le moment, le chant révolutionnaire "Bella Ciao" repopularisé par l'incontournable série "La Casa de Papel" est sur les lèvres de tous les amateurs du genre.

Il n'en a pas fallu plus à Maître Gims pour sauter sur la trop belle occasion d'en enregistrer une relecture toute personnelle.

Pour ce faire, il convoque dans l'aventure Slimane, Naestro, son frère Dadju et Vitaa qui en livrent une version dont le sens s'écarte singulièrement de la version historique.

La polémique autour de leur reprise vient du fait que "Bella Ciao" était à la base un chant révolutionnaire italien entonné à l'époque par les résistants au fascisme de Mussolini.

Beaucoup n'apprécient pas le fait que la portée symbolique du titre ait été diluée au profit d'une ballade R'n'B formatée pour le grand public.

Slimane a d'ailleurs réagi aux attaques dans les colonnes du magazine Télé-Loisirs en déclarant : " On est là à critiquer en attendant y a des morts à Gaza, y a des trucs qui se passent partout et y a plus de tweets sur 5 chanteurs qui font une reprise d'une chanson, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus importantes"

