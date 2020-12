Plus que jamais, passons les réveillons de Noël et de Nouvel An ensemble sur VivaCité

Vivez avec votre bulle le décompte vers Noël et la nouvelle année en direct sur VivaCité. Olivier Gilain vous accompagnera le soir du 24 décembre et Julie VanH et Olivier Colle égayerons votre soirée confinée du 31 décembre.

S'il y a bien une année où VivaCité compte vous accompagner jusqu'au décompte final de Noël et du passage à l'an neuf, c'est bien celle de 2020. Votre radio complicité vous fera vivre intensément, avec votre bulle, les réveillons de cette année hors normes et commencer 2021 sur une note positive et chaleureuse.

Pour le réveillon de Noël, cette année encore, Olivier Gilain ne lâche pas l'affaire ! Il va déposer sous votre sapin des cadeaux sélectionnés pour égayer 24 décembre, dès 19h et jusque minuit. Faites un peu de place à table pour ajouter rire et convivialité à votre réveillon. Noël, c'est plus que jamais ensemble sur VivaCité !

Retrouvez à nouveau Olivier le lendemain en compagnie d'André Torrent dès 10h30 et jusque 13h pour une émission Nos chansons ont une histoire spéciale Noël !

Julie VanH et Olivier Colle auront le plaisir de vous retrouver le 31 décembre de 19h à 1h pour passer au plus vite à 2021 avec un tour des réveillons en bulle par le biais de nombreux coups de fils dans les foyers et une programmation musicale festive agrémentée par divers DJ's belges de renom comme Henri PFR et Alex Germys.

Retrouvez également la programmation complète des fêtes de fin d'année sur VivaCité.

D'ores et déjà, toute l'équipe de VivaCité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et surtout une bonne santé !