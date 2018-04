Plus de 30 entreprises seront présentes ce 11 avril avec de nombreux profils !

Le 5ème Printemps de l’Emploi s’installe à Spa le 11 avril le temps d’une journée...

La Défense recrute des Officiers manœuvres (2310190) et des Sous-officiers manœuvres (2310149)

Dans l’industrie et la logistique :

Spa Monopole recherche des Opérateurs de production alimentaire (2312281) et des Caristes (2312143)

TubeMeuse Protection recherche un Technicien en protection cathodique (2299331)

PURATOS recherche des Opérateurs de production (2324908)

DETRY recherche des Ouvriers de production en charcuterie (2324736)

XPO recrute un Dispatcher planificateur (2324982), un Employé logistique (2324953), un Cariste frontal (2324903) et des Magasiniers (2324902)

GHL GROUPE recherche des Chauffeurs Frigo C/CE (2324879), un Magasinier (2324871) et un Employé comptable (2324866)

LONZA recherche un Ouvrier de production en chimie industrielle (2323454)

BREUER – PEERBOOM recherche des Chauffeurs (2324830)

Skechers recherche des Préparateurs de commandes (2327405) et des Caristes (2327393)

Dans le secteur de la construction :

JENCHENNE Raphaël SPRL recrute un Manœuvre (2318173) et un maçon (2318182)

GREEN METAL engage un Bardeur-couvreur (2315120)

JARDI-MOTOR recherche un Mécanicien horticole (2315241)

ISOLPUR recherche un Secrétaire (2319677) et un Projeteur de mousse polyuréthane (2319682)

Dans le secteur des services et l’action sociale :

I.L. & C Titres Services Herve et Aywaille recrutent des Aides ménagers (2315218 et 2315208)

IS SERVICES recherche des Aides ménagers (2315116)

PERLAV recrute un Technicien de surface (2315113) et un Laveur de vitres (2315108)

La Buanderie engage des Aides ménagers (2308879)

Le Centre régional de la petite enfance recherche des Accueillants d'enfants (2307327)

Le Service d'aide aux familles et aux personnes âgées de la région verviétoise engage un Aide familial (2321137) et un Aide ménager social (2321092)

ADMR recherche un Aide ménager social (2320916)

LE HOUPPIER engage des Educateurs A2 - A3 (2322318)

Le CPAS de Spa recrute un Assistant social (2320929)

ABAKUS recherche un Chef de projet IT (2302568)

La Cité de l’espoir recherche un Assistant social (2321178)

Dans le secteur administratif et le secteur public :

SECRETARY + recherche des Employés administratifs (2322401), un Gestionnaire RH (2322339) et des Employés commerciaux (2322355)

L’Administration communale de Spa recherche des Employés administratifs (2320996)

SPF FINANCES recherche un Développeur Java (2321117), un IT Service Manager (2321197)

Dans le secteur de la vente :

ACTION BELGIUM recherche des Vendeurs (2321055) et des Assistants responsables de magasin (2321082)

Dans l’HORECA et le Tourisme :

Le Casino de Spa engage un Barmaid (2321020)

Au Vieux Tancrémont recherche un Préparateur en produit de pâtisserie (2266535)

O'TACOS engage des Equipiers polyvalents de restauration (2318213) et du Personnel d'entretien (2318221)

QUICK BAELEN recherche des Equipiers polyvalents en restauration (2322318)

EVOLUTION BELGIUM recrute un Présentateur de jeux/Croupier (2322294)

Le Circuit de Spa Francorchamps engage un Assistant en maintenance et logistique (2327329)

Plopsa Coo engage un Employé caisse-accueil (2313737) et un Opérateur d’attractions (2327394)