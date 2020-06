Plus de 20 artistes belges fêtent la musique avec VivaCité : découvrez leur clip inédit !

Ce dimanche 21 juin, VivaCité fête la musique 100% belge lors d’une émission exceptionnelle avec plus de 20 artistes belges, à suivre en radio et sur Auvio de 14h à 17h ! Accompagnés de Bruno Tummers, Cyril et de Salvatore Adamo, ces 25 artistes se livrent sur leurs projets, la reprise de leurs activités, le tout en musique avec la diffusion d’un titre spécialement enregistré pour l’émission. Retrouvez tous ces clips inédits ci-dessous.

Pour suivre l’émission en direct sur Auvio, suivez ce lien (de 14h à 17h). L’émission sera également à revoir sur Auvio.

Typh Barrow

Typh Barrow a sorti son second album, Aloha, en janvier 2020. L’album comporte déjà plusieurs succès comme Replace et Doesn’t Really Matter mais aussi Aloha, enregistré avec Gulaan en Nouvelle-Calédonie, que Typh réinterprète dans son jardin.

Typh Barrow - Aloha - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Typh Barrow spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Maëva

Maëva, 22 ans, est la benjamine de cette émission spéciale. Elle a sorti son premier single, À nous d’écrire l’histoire fin 2018, s’était produite sur la scène ouverte de Viva for Life la même année et se retrouve désormais en écoute sur VivaCité.

Maëva - A nous d'écrire l'histoire - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Maëva spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Lemon Straw

Le groupe Lemon Straw a déjà sorti son troisième album, Puzzle, juste avant le confinement financé en partie par ses fans. Angels Never Die est l’un des titres de ce nouveau disque pour la formation montoise créée par Giani et Boris.

Lemon Straw - Angels Never Die - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Lemon Straw spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Sarina

Sarina a sorti son album Première, grâce à un large crowdfunding, avec deux extraits déjà diffusés : Song From A Broken Heart et Oasis qu’elle interprète de sa voix angélique.

Sarina - Oasis - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Sarina spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Saule

On ne présente plus Saule en Belgique. Le chanteur a sorti un titre inédit pendant et sur le confinement où il liste tous les objets que l’on possède chez soi, intitulé Dans nos maisons.

Saule - Dans nos maisons - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Saule spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Pierre Lizée

Vous avez connu Pierre Lizée dans The Voice Belgique en 2016. Le chanteur, éliminé aux portes de la finale, a sorti un second single pendant le confinement, I’m Sorry, qu’il interprète pour VivaCité avec des musiciens en version confinée.

Pierre Lizée - I'm sorry - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Pierre Lizée spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Ozya

Ozya s’est aussi distinguée dans l’aventure The Voice, mais dans l’édition française. La bruxelloise a travaillé avec le producteur de London Grammar sur son premier single. Elle a sorti son dernier single For All The Good, juste avant le confinement en Belgique.

Ozya - For All The Good - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip d'Ozya spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Delta

Le duo brabançon de Delta a sorti un premier album, intitulé À Ciel ouvert, en 2017. On y retrouvait les chansons Je tire, En visant la lune ou Héréditaire. Le duo formé par Benoît et Julien a sorti un autre single fin 2018 : Dans notre ADN.

Delta - Héréditaire - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Delta spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Axelle Red et Ycare

Axelle Red et le chanteur français Ycare se sont associés dans un album en duo. Le single D’autres que nous a fait un carton et les deux artistes ont récemment sorti un second titre, I Don’t Care, qui traite de deux êtres opposés qui s’attirent malgré les différences.

Axelle Red et Ycare - I Don't Care - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip d'Axelle Red et Ycare spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Leo Fifty Five

Leo Fifty Five a à peine 23 ans et est déjà considéré comme la révélation du R&B belge par TV5 Monde. Le belgo-indonésien a déjà sorti un album et deux EP. Il vient de sortir un tout nouveau titre ce 19 juin : Ne m’en parle pas. Il reprend son titre qui est largement diffusé en radio : Ça tu le savais sur son EP Enchanté.

Leo Fifty Five - Ça tu le savais - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Leo Fifty Five spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Blanche

Après s’être révélée dans The Voice Belgique et avoir réalisé une très belle performance à l’Eurovision, Blanche a sorti son premier album, Empire, fin mai 2020, enregistré entre Londres et Bruxelles. La chanteuse a écrit toutes les paroles de cet album et a dévoilé un premier extrait, Fences.

Blanche - Fences - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Blanche spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Oh Mon Dieu

C’est Nicolas Dieu, le chanteur de Mister Cover qui se cache derrière Oh Mon Dieu. L’Hennuyer de 43 ans après un EP éponyme, a sorti son album Les Meilleures Versions De Nous-Mêmes où l’on retrouve entre autres ce titre : Des roses et des lilas.

Oh Mon Dieu - Des roses et des lilas - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Oh Mon Dieu spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Joane

Vous avez découvert Joane (Adrien Binon) dans The Voice Belgique en 2018. Éliminé avant la finale dans l’équipe de Slimane, Joane a sorti un premier single, Tête Haute, qui invite à poursuivre son chemin malgré les embûches.

Joane - Tête Haute - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Joane spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Alice on the Roof

Elle aussi s’est révélée dans The Voice Belgique : Alice on the Roof a sorti son dernier album, Madame, fin 2018 et s’y était distinguée avec le single Malade qui lui avait valu le DMA du meilleur clip. La chanteuse a opté pour la reprise, à sa manière, d’un "ami mort" pour fêter la musique.

Alice on the Roof - Le Téléphone Pleure - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip d'Alice on the Roof spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Zappeur Palace

Zappeur Palace est un groupe de pop-rock belge créé en 2008 par deux amis, Maxime et Nathan, rejoint ensuite par François et Pol. Le groupe qui s’est fait connaître avec son premier single Sarcophage en 2017 vient de sortir le 19 juin un EP Session acoustique pendant le confinement.

Zappeur Palace - Le Grognement des Reines - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Zappeur Palace spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Charles

Charlotte Forêt, dernière gagnante de The Voice Belgique en version adulte, a sorti son tout premier titre pendant le confinement, Wasted Time, racontant le temps perdu dans les soirées. Elle a pris comme nom de scène le prénom de son grand-père, Charles.

Charles - Wasted Time - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Charles spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Ben’Do

Le rappeur Ben’Do se révèle en 2018 avec son titre Pareil. La Lasnois a sorti un nouveau single peu avant le confinement, Dis-le moi. Un album est en cours de préparation pour lui.

Ben Do - Dis le moi - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Ben Do spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Loïc Nottet

Loïc Nottet est déjà presque disque d’or avec son second album, Sillygomania prévu en mars mais dont la sortie a été reportée début juin. L’artiste belge, aussi révélé dans The Voice, avait déjà sorti plusieurs singles sur ce second disque On Fire, 29, Candy, Mr/Mme et Heartbreaker, un titre funk et très dansant.

Loïc Nottet - Heartbreaker - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Loïc Nottet spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Lous and the Yacuza

La rappeuse Lous and the Yacuza, d’origine rwandaise, a sorti son dernier single Solo au début du confinement. Son premier album devrait arriver en 2020. Elle s’est fait connaître avec le titre Dilemme.

Lous and the Yacuza - Dilemme - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Lous and the Yacuza spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Claire Laffut

Claire Laffut vous a fait danser tout l’été avec son tube Nudes en duo avec Yseult. La chanteuse belge, qui est aussi mannequin, peintre et dessinatrice, a sorti un nouveau morceau, Étrange Mélange, début mai. Et on lui souhaite un joyeux anniversaire, elle qui est née un 21 juin à Namur !

Claire Laffut - Étrange Mélange - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Claire Laffut spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Suarez

Le nouvel album de Suarez paraîtra en septembre et le groupe a déjà révélé trois singles : Cavale, Bienvenue et Dix ans. Marc Pinilla interprète cette chanson aux sonorités très eighties dans une version exclusive où il a enregistré seul toutes les parties.

Suarez - Dix ans - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Suarez spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Wendy Nazaré

Wendy Nazaré est revenue avec un nouvel album, qui devrait aussi paraître en septembre, après plusieurs années d’absence. Ce troisième disque sera le premier en anglais pour l’artiste belge. Game Over en est le premier extrait.

Wendy Nazaré - Game Over - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip de Wendy Nazaré spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Antoine Armedan

Antoine Armedan c’est la belle histoire musicale belge du confinement. Auteur déjà de plusieurs singles et albums, l’artiste enghiennois a sorti Ensemble, c’est tout en hommage aux métiers qui ont œuvré pour le bien-être de la population pendant la crise sanitaire et a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Antoine Armedan - Ensemble, c'est tout - VivaCité fête la musique 100% belge - 21/06/2020 Découvrez le clip d'Antoine Armedan spécialement enregistré à l’occasion de l’émission « VivaCité fête la musique 100% belge » du 21 juin pour la fête de la musique.

Lubiana

Lubiana avait aussi été un talent de The Voice Belgique. Elle a sorti récemment un EP de cinq titres, mêlant ses origines belgo-camerounaises puisqu’elle utilise beaucoup un instrument à cordes pincées typiquement africain, la kora.