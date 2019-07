Plein de surprises au restaurant Fleur de Sel

Le coup de cœur des Guides Delta pour cette semaine est le restaurant Fleur de Sel à Ghlin (périphérie de Mons).

Ancien élève d’Yves Mattagne au “Sea Grill”, le chef Pierre Duquesnoy concocte avec art, dans la cuisine ouverte d’une belle salle – décorée d’une image de John Lennon – dont les baies ouvrent sur une vaste pelouse arborée où l’on peut manger par beau temps, des préparations très actuelles de haute tenue (comme des Saint-Jacques servies avec du tofu, une vapeur d’algue, du soja, des petits légumes, du poivre de Séchuan et de l’écume de coco ou bien comme des filets de bar laqués accompagnés de nouilles japonaises, d’un couteau et de coquillages, de sésame, de fleurs et d’herbes). Jolie carte des vins de France et du Monde. Service irréprochable et parking aisé.

