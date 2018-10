Place aux galopeurs aujourd'hui à l'Hippodrome de Wallonie

cheval du jour : 101 GERRARD'S RETURN outsider du jour : 303 ROCKWELL LLOYD

1ère course

On débute la réunion avec un 2850 mètres. GERRARD'S RETURN vient de terminer 7ème de l'Open sur les 1500 mètres de Mons, le lot était relevé. MUNAASHID tient-il la distance ? PARKORI a 10 ans et débute sur l'hippodrome de Mons. WARRIGAL vient de devancer KIREM et HURRICANE VOLTA sur le parcours. GUAPO est un point d'interrogation. NAASEH et SPARK sont peut-être encore à court de condition. SATELLITE va progresser. BINT LINGARI est maiden. ONE CLEVER KITTY n'a pas fourni sa valeur la dernière fois. COULEUR DU LARGE et LA PHILOSOPHE restent des outsiders ici.

pronos : 1-4-13-8-6

2ème course

DREAMWORKS et BETTER VALUE rentrent. THORPE BAY vient de terminer 3è à Baden-Baden. STEPHILL vient de gagner sur le parcours. OOI LONG risque d'avoir besoin de courir. AKOHOL vient d'ouvrir son palmarès battant INKERMAN, JAMIE'S VENTURE et NILSON. MALEFIQUE vient de terminer 3ème d'un conditionnel sur le parcours.

pronos : 3-2-6-9-7

3ème course

Course à réclamer. Tout est possible. Cependant LEONIDAS vient de gagner en devançant LICENSE TO THRILL et beaucoup plus nettement CLASSE POWER. Course de rentrée pour ZING (chargé), REALLY FROST et MIGNOLINO (qui intrinsèquement à la valeur pour gagner). HAARIB cherche sa course. ROCKWELL LLOYD va tenter d'ouvrir son palmarès. WASSEEM possède de la fraîcheur. HIGGY'S HEARTBEAT nous vient d'Angleterre. SAE LORANA peut encore avoir besoin de courir.

pronos : 10-2-8-7-3

4ème course

Gentlemen Riders et cavalières en selle sur ce parcours de 2100 mètres. CRICKEL WOOD vient d'effectuer une course de rentrée tout en terminant 3è et favori de la course. SOLAR ROCKET est le 3ème du Prince Rose à Ostende cette année. RAPHAEL et SIR BRUNO sont en forme. DESTINATION aura l'avantage d'être monté par 'papy' Deno. JANAAB sera plutôt vu pour une place. NAOUSA est un outsider. ZAKHAR STAR est maiden mais battait de loin NICE ARTY l'autre jour. GET READY TO ROCK cherche un podium.

pronos : 1-2-3-5-8

5ème course

AUTUMN TONIC vient de devancer LADY WULFRUNA. ZARA SKY et FORESTER se valent actuellement mais le dernier cité semble encore barré au papier ici. ANOTHER EPISODE est toujours maiden. DIAMOND JOHNNY G reste capable de surprendre. HAMARKHIS et TYWIN n'ont pas montré grand chose ces derniers temps. KOINOR effectue une course de rentrée.

pronos : 1-8-3-9-5

6ème course

Course réservée aux 3 ans. AUTHENTIC EYE s'accommode de toutes les distances. FOREVER SURPRISE vient d'obtenir un deuxième accessit à Ostende. INDICATIVE CHOICE vient de battre TAJARROB, SOME NIGHTS et CLASSIC RED sur les 1500 mètres de Mons. PREMIER DIVISION descend en 2ème division tout comme LADY LANE. L'AVIATEUR doit montrer ce qu'il vaut.

pronos : 3-1-2-4-8

7ème course

Septième et dernière épreuve du jour réservée aux pure-bred Arabian horses. Sans certitudes faisons confiance en AINHOA ALMILI (quelques places en Hollande), SPECIAL OA qui a déjà battu SUMAN D.A. et BLITTERS PACO. VIS DI GALLURA semble barré pour le succès. LUNE DE LA PICARDE dépend d'un entraînement redoutable.

pronos : 1-8-7-3-2

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be