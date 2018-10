Pink publie un nouveau single et annonce sa venue en Belgique !

Cela fait pile un an que Pink a publié son septième album studio "Beautiful Trauma" porté par le single "What about us" !

L'album a donné lieu a une tournée mondiale, le "Beautiful Trauma World Tour" dont le volet européen n'avait pas encore été dévoilé !

C'est chose faite, Pink vient de confirmer sa venue en Belgique cet été le jeudi 27/06/2019 au festival Rock Werchter !

Elle y partagera l'affiche avec les groupes Mumford & Sons et The Cure d'ores et déjà également annoncés.

Pour fêter cette venue, elle publie un quatrième extrait de l'album, un single intitulé "Secrets" dont voici la vidéo ci-dessous !

