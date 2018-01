Pink a livré une prestation tout simplement bouleversante aux Grammy Awards !

La scène s'est déroulée ce 28 janvier au Madison Square Garden de New-York lors de la 60ème cérémonie des Grammy Awards.

Parmi toutes les prestations qui ont ponctué les différentes remises de prix, c'est celle de Pink qui a marqué tous les esprits.

La chanteuse avait décidé de ne pas interpréter son tube "What about us" ni son nouveau sinlge "Beautiful Trauma" mais plutôt un extrait de son dernier album destiné à délivrer un message à toutes les femmes dont la parole a été libérée après l'affaire Weinstein.

Intitulé "Wild hearts can be broken", cette ballade sobre et dépouillée, accompagnée d'un piano à fait mouche en mettant en lumière toutes les qualités vocales de Pink et en laissant place à une vive émotion dont la chanteuse fut envahie pendant le dernier refrain.

On ne résiste pas à l'envie de vous faire partager cette performance à regarder absolument jusqu'au bout ci-dessous !