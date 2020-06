Pierre Perret n'a rien perdu de sa plume à 85 ans avec un nouveau titre : "Les Confinis"

Pierre Perret a fait les beaux jours de la variété française et de la chanson argotique avec Les jolies colonies de vacances, Le zizi, Ouvrez la cage aux oiseaux ou Mon p'tit Loup et continue de surprendre et de faire sourire avec un nouveau titre Les Confinis, qui traite bien entendu lui aussi de l'actualité.

On connaît évidemment les succès de Pierre Perret. Le confinement, comme d'autres artistes, lui a aussi inspiré une petite chanson, bien à sa manière malgré ses 85 ans.

Une chanson sur l'actualité sanitaire en France

L'auteur-compositeur-interprète français ne s'est pas ménagé pendant le confinement. Alors que de nombreux artistes de la chanson française ont écrit et composé en soutien au personnel soignant, Pierre Perret a été visiblement bien inspiré par cette période de confinement et démontre qu'il n'a rien perdu de son imagination et de son humour même à 85 ans.

Il chante ainsi dans le refrain : "Ils nous ont tant confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine, des cons finis" dans une vidéo publiée le 9 juin.

Pierre Perret livre son point de vue dans ce nouveau titre sur le personnel soignant qui n'est pas bien considéré, le professeur Raoult, la mauvaise gestion des masques et les consignes gouvernementales sur le confinement.

Les paroles et la composition sont signées par lui-même et il est accompagné des Ogres de Barback, de Guillaume Lopez et de Thierry Roques.

Pierre Perret sera en concert à Mons le 25 octobre et à Liège le 13 décembre 2020.