Pierre Niney amuse les internautes avec son nouveau look dans le prochain OSS 117

Les premiers extraits de OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire signé Nicolas Bedos , après les deux premiers films réalisés par Michel Hazanavicius , ont été révélés en octobre 2020 . Une seconde bande-annonce est ensuite apparue à la mi-janvier 2021 . On y aperçoit l’agent français, toujours joué par Jean Dujardin , en plein désert africain, et également accompagné de Wladimir Yordanoff , récemment décédé. Un autre acteur français bien connu figure au casting : Pierre Niney .

L’acteur français Pierre Niney apparaîtra dans le prochain film de la saga OSS 117. Il a révélé son rôle sur Instagram mais s’est attiré malgré lui les moqueries des internautes… pour son changement de look.

L’acteur français de 31 ans, connu pour ses rôles dans LOL, 20 ans d’écart, Yves Saint Laurent ou Frantz, a dévoilé sur son compte Instagram de nouvelles images du film dans lequel il apparaît, révolver à la main, en tant qu’acolyte d’Hubert.

Pierre Niney a totalement changé de look pour incarner l’agent OSS 1001, présentant une nouvelle couleur de cheveux qui a bien amusé ses fans.

"Cette coupe, on dirait Cloclo", "Je ne sais pas ce qui me fait le plus rire : la chemise en mode Marcel ou la coloration blonde", "Cette coupe de cheveux improbable" peut-on notamment lire en commentaires à la photo bien que d’autres fans semblent conquis par la transformation capillaire.

"Deux époques, deux styles" a d’ailleurs lui-même commenté l’acteur.

OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire devait paraître dans les salles le 3 février mais la sortie a été reportée au 14 avril, en raison de la prolongation du confinement face au coronavirus, note entre autres Télé-Loisirs.