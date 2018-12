Pierre Lizee enregistre un duo avec ses anciens coachs : les Cats on Trees !

Pierre Lizee est un jeune belge qui avait marqué les esprits et les oreilles lors de sa participation à The Voice Belgique en 2016 dans l'équipe de Cats on Trees.

Eliminé en demi-finale, il était revenu cette année avec "Chemical Love", un premier single très réussi dans la veine Brit Pop qu'il affectionne tant !

Fidèles à leur talent, ses anciens coachs ont décidé de le soutenir et lui ont proposé de réenregistrer ensemble une version acoustique de "Chemical Love" !

Il en résulte une relecture tout en douceur, 3 minutes de temps suspendu au son des voix de Cats on Trees et Pierre Lizee à découvrir tout de suite ci-dessus !

Vous retrouverez également Pierre Lizee & Cats on Trees dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !