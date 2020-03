Pic d'abandons d'animaux de compagnie. Petite piqûre de rappel : ils ne nous transmettent pas le coronavirus !

La SPA de La Louvière déplore un pic d’abandons d’animaux en cette période. Bérénice Lemaitre y travaille avec passion et en fait le malheureux constat. Est-ce l’effet boule de neige des cadeaux irréfléchis de fêtes de fin d’année ? Est-ce raison du vent de panique qui souffle depuis la pandémie de Coronavirus ? Elle s’interroge mais pour elle, s’il est fort à parier que les raisons sont plurielles, celles-ci semblent cependant bien griffées de cette inquiétude liée au Covid 19.

Autre refuge qui lui affiche complet : celui implanté à Maisières ; L’Arche de Noé. Ça en dit long sur le quota d’abandons.

Ces abandons, on le sait, connaissent toujours une croissance durant les grandes vacances ou après les fêtes de fin d’année mais ici, nous sommes hors contexte et on fait le constat d’un nouveau pic.

Du coup, on se dit qu’une petite piqûre de rappel peut faire le plus grand bien. Et s’il est besoin de le rappeler haut et fort : Non le coronavirus des chats et chiens ne mute pas vers l’humain. Oui, ils ont leur propre "coronavirus" mais non transmissible à l’homme. C’est avéré.

Bénédicte Flament, vétérinaire, faisait déjà le point dernièrement en sa chronique du 6-8. L'ensemble des microbes de nos animaux de compagnie ont ainsi été passés au peigne fin. Sans oublier ce qui nous chiffonne : le coronavirus. Prenez le temps pour une relecture de l’article, cela pourra vraiment anéantir toutes vos inquiétudes et mieux discerner les formes de coronavirus.Aussi et surtout, ce sera tout profit immédiat pour les chats, les chiens qui ont la vie dure en ce moment.

