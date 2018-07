Philippine a testé pour vous le métier de soigneur du panda roux !

Philippine a endossé, pour vous, le rôle d'un soigneur de pandas roux et nous raconte son expérience !

Je suis partie à la rencontre de Jordy sur l’île des pandas roux. Jordy n’est pas simplement responsable de l’entretien de leur île, il doit, comme tout bon soigneur, aussi veiller à leur bonne santé car l’un des pandas, Gwen est assez âgée et il faut faire attention à ce qu’elle se porte bien.

On amène d'abord de nouvelles feuilles de bambou mais aussi d’autres aliments sur l’ile. On va appeler les pandas comme des enfants pour les inviter à venir manger. Il y a, sur cette île, deux pandas roux. Un mâle et une femelle : Yushu et Gwen. Ils se trouvent tous les deux en haut de leur arbre et je vois rapidement leur regard changer quand ils s'aperçoivent que Jordy n’est pas seul. Ce dernier m’explique qu’ils sont quand même habitué à lui et se méfient lorsqu’il y a du changement. Je remarque quand même très vite qu’ils descendent pour venir manger et s’intéressent à ce qu’on leur a apporté.

Il faut savoir que le panda roux est un animal plutôt nocturne qui dort le jour sur une branche, les quatre pattes pendantes. Il vit beaucoup dans les arbres dans lesquels il grimpe facilement car il a des poils sur la paume de ses pattes, ce qui lui permet de ne pas glisser sur les branches couvertes de glace, en plein hiver dans son habitat naturel. Vous avez certainement déjà remarqué qu’il possède une queue touffue et en fait cette queue elle va lui servir d’oreiller quand il fait vraiment froid et il se recroqueville dedans pour rester au chaud.