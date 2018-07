Philippine a testé le métier de soigneur des serres tropicales à Pairi Daiza !

Philippine a testé, pour vous, le métier de soigneur/responsable des serres tropicales à Pairi Daiza. Elle nous raconte son expérience.

Les travaux des soigneurs sont différents. Je me suis rendue dans la serre de l’Oasis (vous voyez cette serre géante de 7.000 m² dont le toit s’ouvre par beau temps et en cas de chaleur, où il fait bien humide et où vous pouvez y apercevoir toutes sortes d’animaux allant des chiens de prairie aux flamands roses), pour découvrir et accompagner Olivier Defert dans sa journée.

La première étape c’est de commencer tôt à nettoyer les différents " enclos " des animaux (je dis bien enclos entre guillemets parce que chaque endroit où se trouvent les animaux est établi avec soin pour qu’ils y soient le mieux possible. Ensuite on a été rendre visite à deux amis d’Olivier un peu particuliers puisque c’étaient des aras. Des perroquets aux couleurs magnifiques.

Là, à ma grande surprise, Olivier m’explique qu’il est le seul à pouvoir les sortir de leur cage pour leur faire un tour dans la serre car il les élève depuis tout petit. On ressentait vraiment la relation particulière qu’ils avaient avec lui. Et contrairement aux rapaces, les perroquets montrent de l’affection et se contentent d’un simple bisou d’Olivier et ils l’appellent dès qu’il s’éloigne un peu trop d’eux.

D’ailleurs, pour l’anecdote, le travail d’Olivier est aussi de les aider à apprendre à voler en extérieur. Comme ces aras n’ont connu que la serre avec une hauteur limitée, ils doivent apprendre à voler à l’air libre et ne plus craindre la hauteur. Bizarrement, un volatile peut craindre la hauteur. Olivier m’a même raconté qu’un des deux perroquets, lors de sa première sortie, s’est retrouvé coincé dans un arbre et n’osait plus descendre.

Alors que les perroquets volent librement dans la serre, Olivier me fait faire un tour de vérification pour s’assurer que tous les enclos soient bien propres. Ensuite, j’emprunte tous les passages secrets de la serre pour arriver à l’endroit où sont stockés les différents types d’aliments. Olivier m’aide à préparer un mélange de graines pour les chiens de prairies.