Philippine a testé le métier de soigneur d'otaries à Pairi Daiza !

Philippine a endossé, pour vous, le rôle d'un soigneur d'otaries en compagnie d'Anaëlle et Alexandre Uckman. Elle nous raconte son expérience !

Première chose qu’Anaëlle me dit en arrivant dans l’enclos " Tu n’as pas peur hein ? Parce qu’elles sentent facilement la peur et en plus comme ce sont des otaries de type mordeuses, il faut faire attention ! " Mon sang ne fait qu’un tour mais je ne me décompose pas et me dit que ça va être sympa. Au pire, on n’a jamais entendu comme fait divers qu’une personne avait été dévorée par une otarie, si ?

On part donc à la rencontre de " Babelutte ", une petite otarie tout mignonne qui me regarde avec ses grands yeux ronds en se demandant ce que je lui veux. Accompagnée par Alexandre Uckman, qui travaille avec elles depuis plus de 8 ans, ce dernier me fait asseoir à coté de lui et d’Anaëlle pour me montrer comment se passe un training avec elle.



En effet, si ça peut ressembler à un spectacle, ici il n’en est rien. Les gestes répétés avec le soigneur, instaure une certaine confiance entre l’animal et le soigneur mais ils permettent aussi une certaine facilité des soins et de vérifier que tout se passe bien. Cela leur permet également de ne pas être effrayées lors des visites du vétérinaire. J’observe donc attentivement comment il procède. Ensuite, c’est à mon tour. Je vois que Babelutte me regarde avec de grands yeux mais forte de caractère, qu'elle me teste en même temps. Il faut savoir que les otaries sont des animaux avec un caractère bien trempé. Lorsque je lui demande d’effectuer un exercice et de me montrer que ses pattes sont saines, elle ne me montre que la gauche et attend que je lui donne une sardine. Alexandre m’empêche directement de lui donner car il me dit que c’est important de bien respecter les règles. Comme il y a une relation hiérarchique avec les otaries, il est important que les soigneurs assurent leur supériorité pour leur sécurité mais aussi pour veiller que tout se passe bien.



D'abord, je n’ai pas réalisé ma chance d’être aussi proche de ces animaux, c’était une expérience formidable. J’ai été touchée par la relation entre les soigneurs et les otaries, ce sont vraiment des animaux très intelligents. À la fin, j’étais même un peu triste de devoir les laisser parce que ce sont des animaux avec lesquels il y a vraiment moyen d’interagir et qui montrent une certaine sensibilité.