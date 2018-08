Philippine a testé le métier de soigneur d'éléphants à Pairi Daiza !

Philippine a endossé, pour vous, le rôle d'un soigneur d'éléphants. Elle nous raconte son expérience !

Pour ma dernière de la saison, je me suis attaquée à des animaux d’un autre gabarit et bien connus du parc, les éléphants.

Premièrement briefée par Rob Conachie, le responsable des éléphants mais également représentant de la fondation de Pairi Daiza, je découvre leur environnement et les différents individus du parc. Kimberley, l’une des soigneuses me donne un grand balai et une petite brosse puis me fais signe de la suivre. Je ne comprends pas exactement ce qui est en train de se passer, je ne vais quand même pas nettoyer un si grand enclos avec une si petite brosse. Je la suis, à la hâte, accompagnée d’un cornac (l’un des soigneurs Thailandais). Je me rends avec eux auprès de l’un des éléphants prêt à partir pour son bain et qui doit d’abord être débarrassé de toute la couche de saleté qui le recouvre. En effet, pour protéger leur peau des rayons du soleil, les éléphants se recouvrent d’un doux mélange de sable et d’eau qui sèche et forme une couche bien épaisse.

Ensuite direction le bain. Seuls les Thailandais, élevés depuis leur enfance avec des éléphants ont la technique pour pouvoir les guider mais également les diriger lors de leur bain. C’est d’ailleurs un moment impressionnant que de voir leur technique pour cette baignade.

Les origines des éléphants sont variées. Certains ont été sauvés de certains cirques ou zoos d’un peu partout dans le monde afin de profiter d’une retraite au calme. En effet, certains ont été traumatisés et il est important qu’ils puissent maintenant se retrouver dans un refuge au calme loin de l’agitation. Les infrastructures mises en place par Pairi Daiza tentent, dans tous les cas, de les protéger.