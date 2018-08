Philippine a testé le métier de soigneur aux aquariums de Pairi Daiza

Responsable aquarium

irection la Porte des Profondeurs pour découvrir le travail de soigneurs au sein de ces aquariums qui comptent quand même quelques milliers de poissons.

Et comment s’y déroule votre journée ?

Tout doit être bien en ordre avant l’ouverture de l’aquarium et l’accès aux visiteurs. C’est donc là que les différentes tâches principales s’enchainent. Que ce soit le siphonage des aquariums, le nourrissage des poissons ou la vérification du PH, il faut profiter d’être au calme avant que les visiteurs arrivent pour effectuer toutes ces tâches.

Il faut également savoir que simplement nettoyer le bassin des poissons consiste en un certain stress et qu’un poisson stressé peut tomber plus facilement malade. C’est donc avec précaution et ordre qu’on effectue chaque tâche.

Dès le matin, je me retrouve à couper différents types de poissons pour préparer l’alimentation des poissons de l’aquarium. J’y coupe du calamar, de la moule, de l’huitre, des crevettes, j’ai l’impression de travailler dans une vraie poissonnerie et même si je porte des gants en plastique, l’odeur ne me quitte pas de la journée.

S’il est important de bien faire attention lorsqu’on prépare cette nourriture c’est parce qu’on parle ici de petite, moyenne et grande bouche. La nourriture doit donc être coupée en morceaux qui vont leur convenir. Il faut également respecter le régime alimentaire de certains parce que j’apprends que les requins sont au régime car trop gros.

Ensuite on va également tester le PH de l’eau de chaque aquarium mais aussi également s’assurer que chaque poisson est en bonne santé.

Le nettoyage, ça s’effectue tous les jours ?

De base, les soigneurs essaient de garder tout cela bien en ordre mais ce n’est pas non plus obligatoire. Il faut savoir que les méduses, par exemple, salissent assez rapidement la vitre de leur aquarium et c’est donc important de pouvoir le nettoyer. Ca évite également que les poissons tombent malade.



Responsable fish pedicure

On reste dans le monde aquatique et on va se faire du bien, puisque vous allez nous faire découvrir la fish pedicure !

Vous connaissez certainement cette technique qui consiste à se laisser nettoyer les pieds par des petits poissons et bien c’est aussi possible de le faire à Pairi Daiza. Pour ce faire, j’ai suivi Patricia Legros, l’une des responsables qui m’a montré de A à Z comment bien prendre soin de mes clients intéressés par une fish pedicure.

Et comment ça se passe ?

Après avoir accueilli mon client, il est important que je vérifie aussi bien sa plante de pied, les espaces entre les orteils et l’état de la peau au niveau des chevilles et mollets.

Heureusement, mes clients ne sentaient pas trop mauvais des pieds.

Ensuite, si leur pieds sont bien sains, on les invite à se les désinfecter au moyen d’une lingette et d’ensuite profiter d’un bain de pieds avec les poissons.

Et ce sont quels types de poissons ?

Evidemment, vous n’allez pas retrouver de poissons rouges mais bien de l’espèce des Garra Rufa, aussi communément appelé poisson docteur.

Certaines restrictions ?

D’abord il faut faire au moins 1 m 20 et puis avoir une hygiène des pieds impeccable. Il est interdit d’aller dans ces bassins si vous avez des mycoses, psoriasis, verrues, ou autre problème de peau (fraicheur en cette après-midi)

Patricia m’a bien expliqué qu’il était important de faire attention premièrement pour éviter une contamination du bassin mais aussi pour ne pas rendre malade ces pauvres petites bêtes.

Vous avez eu l’occasion de tester ?

Evidemment après m’être occupée de quelques clients, j’ai décidé de tester par moi même. Heureusement mes pieds étaient propres.

Je vous avoue que la sensation était étrange et en même temps agréable mais je suis quand même assez chatouilleuse donc c’était compliqué de garder les pieds dans l’eau.