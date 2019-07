Peut-on maigrir en regardant des films d'horreur ?

Cela peut sembler dingue, mais regarder des films d’horreur nous ferait brûler des calories. C'est en tout cas ce qu’a révélé une étude britannique. On aurait tendance à se dire : "Fini les régimes et à la place on s'offre une bonne petite frayeur !". Mais est-ce que c'est vraiment le cas ?

Et si regarder des films d'horreur permettait de perdre du poids ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Serge Pieters, président honoraire des diététiciens. Selon lui, tout est relatif : "Il s'agit d'une étude qui a déjà été faite en 2012. Cette dernière montrait que regarder des films d'horreur libère de l'adrénaline. Les gens vont commencer à respirer un peu plus rapidement, vont stresser, se raidir ou encore sauter dans le fauteuil suite au stress. De ce fait, nous brûlons des calories. 150 à 180 calories pour tout un film, c'est quelque chose de plus conséquent qu'un autre film mais ce n'est pas suffisant pour se retrouver en bikini à la plage !".

Malheureusement, cela ne vous fera pas non plus perdre plusieurs tailles : "Cela ne fera pas spécialement travailler vos abdos ou mettre en oeuvre votre musculature. L'idée serait plutôt de se dire qu'une heure de marche aura plus d'efficacité de ce côté là. C'est vrai que, quand ils ont analysé ce genre de film d'horreur, il faut savoir que les gens étaient dans des pièces sans alimentation. En fait, la manière de regarder le film d'horreur aura des conséquences sur notre façon de manger et donc sur notre poids. Si on le regarde seul chez soi, avec des amis, seul au cinéma ou au cinéma avec des amis, la qualité de ce qu'on va prendre comme nourriture sera différente. On aura certainement envie de manger davantage quand on est avec nos amis, style des choses sucrées que si on est seul. Pour les films d'horreur bien gores, ils vont peut-être diminiuer l'envie de manger que si on en regardait un autre qui ne l'est pas".

De plus, la façon dont le corps réagit dépend de chacun : "Il y a deux situations. En fonction du stress ressenti et de la manière dont le corps va se sentir agressé, dans certains cas ça va couper l'appétit. Dans d'autres situations de stress et, parfois un stress un peu plus constant mais moins aigu, aura tendance à stimuler les gens, à leur apprendre à manger de manière compulsive ou régulière. C'est là que, si on prend un thriller où il ya de l'intrigue pendant tout le film mais peu d'élément gore, et que cette personne à accès à de la nourriture, cette personne aura tendance à manger de manière continue pour diminuer cette angoisse liée au stress".