Petite pause gourmande avec le restaurant Fleur de Sel à Comines

Intitulé : bruschetta de pain maison aux céréales – tartare de courgettes et tomates cerises de chez Simon au Yuzu – Espuma de fromage frais au basilic

Situé au centre-ville de Comines, à quelques mètres du pont frontière, Fleur de Sel vous invite à découvrir la cuisine moderne et inventive de la chef Slava Tcherbak . Labellisé Table de Terroir le restaurant propose pour cette étape un plat végétarien idéal pour les jours de chaleur.

Chaque semaine, l’Apaq-W en collaboration avec le Beau vélo de RAVeL vous présentera une séquence dédiée aux chefs de son nouveau réseau " Table de Terroir " et aux producteurs locaux.

Chaque semaine, l’Apaq-W en collaboration avec le Beau vélo de RAVeL vous présentera une séquence dédiée aux chefs de son nouveau réseau " Table de Terroir " et aux producteurs locaux. cette semaine, le restaurant est La fleur de sel avec la cheffe Slava Tcherbak Intitulé recettes = bruschetta de pain maison aux céréales – tartare de courgettes et tomates cerises de chez Simon au Yuzu – Espuma de fromage frais au basilic (plat végétarien)

pause gourmande à Comines avec le restaurant La Fleur de sel - Extrait de Le Beau Vélo de RAVeL... Chaque semaine, l’Apaq-W en collaboration avec le Beau vélo de RAVeL vous présentera une séquence dédiée aux chefs de son nouveau réseau " Table de Terroir " et aux producteurs locaux. cette semaine, le restaurant est La fleur de sel avec la cheffe Slava Tcherbak Intitulé recettes = bruschetta de pain maison aux céréales – tartare de courgettes et tomates cerises de chez Simon au Yuzu – Espuma de fromage frais au basilic (plat végétarien)

© Hélène Bernard

Le restaurant

Autodidacte, la chef Slava vous offre, entre Ypres et Lille, une parenthèse gastronomique délicate et raffinée.

Sa cuisine, c’est avant tout l’inspiration et le partage avec comme seul et unique objectif : faire plaisir à travers leur passion et leur savoir-faire, avec l’aide de la nature apportée par un permaculteur local.

Dans l'établissement d'Antoine et Slava, la cuisine est ouverte. Comme au théâtre, installez-vous aux premières loges et assistez à la réalisation de votre repas en partageant avec eux votre amour de la bonne cuisine.



Le prestigieux guide gastronomique Gault&Millau a récompensé Fleur de Sel d’un joli 13/20 en 2021 et a coiffé Slava d’une magnifique Toque !