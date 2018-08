Petit récapitulatif sur les infos relatives aux jobs étudiants !

Le plus simple, à l’heure actuelle, lorsque l’on désire travailler (que ce soit comme travailleur dit " normal " ou comme étudiant), c’est de chercher sur le web.

Et puis, ça ajoute un côté " sérieux " à votre CV d’y indiquer votre compte Linkedin.

Il s'agit d'un réseau social professionnel, sur lequel vous pouvez exposer votre parcours et vos compétences, et surtout vous mettre en réseau avec un tas de connaissances professionnelles du même milieu que vous.

Par contre, il y a tout de même un réseau social sur lequel il est intéressant qu’un employeur puisse vous trouver et se renseigner sur vous et c’est : Linkedin.

Il ne faut pas oublier que, Facebook par exemple, non seulement sert à trouver un job étudiant mais il permet aussi à l’employeur de contrôler votre profil avant de vous engager. D'ailleurs, cela devient une habitude pour beaucoup d’entreprises, pour apprendre à mieux connaître le futur candidat, les patrons vont jeter un œil sur le profil Facebook / Instagram de l’étudiant.

Exemple : tapez " Jobs étudiants + votre province " et vous trouverez une multitude de petits jobs près de chez vous

Les incapacités de travail

Que faire en cas d'incapacités de travail si ça vous arrive pendant un job étudiant. ?

La première chose super importante, c'est de ne pas avoir peur de dire que vous vous êtes blessés. L’employeur ne pourra pas vous licencier pour cela.

Si vous tombez la veille et que vous ne pouvez pas vous rendre sur votre lieu de travail le lendemain, prévenez immédiatement votre employeur pour qu’il puisse :

- 1. Être au courant

- 2. S’inquiéter gentiment pour vous si il vous aime bien

- 3. Pouvoir trouver quelqu’un pour vous remplacer

Dès le lendemain, envoyez bien votre certificat médical pour être couvert directement. En principe, l’étudiant a 2 jours ouvrables pour lui envoyer.

Niveau salaire : l’employeur doit le rémunérer pour ses jours d’absence uniquement si celui-ci travaille pour lui depuis minimum un mois.

Si maintenant, le jobiste est victime d’un accident sur son lieu de travail ou sur le chemin qu’il emprunte pour aller travailler, veillez encore une fois, à prévenir l’employeur le plus vite possible. Celui-ci souscrit une assurance pour ce genre de problème et doit déclarer l’accident à la compagnie d’assurance dès que ça se passe.