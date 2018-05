Pensons à réparer plutôt que de jeter.

Bien souvent, quand un petit électro- ménager tombe en panne comme par exemple un mixe-soupe, une bouilloire électrique, un percolateur…, notre premier réflexe sera de le remplacer par un neuf. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps ces petits électros sont peu coûteux et donc l’impact financier pour le ménage est faible mais sans doute aussi parce que, comme nous en avons un usage quotidien, nous n’allons pas penser à le faire réparer car cela va prendre du temps alors que cet électro nous en avons besoin tous les jours… Et donc la solution du neuf est plus facile.

Et pourtant, la plupart de ces petits électro-ménagers peuvent être réparés ce qui permet de faire de sérieuses économies mais aussi d’éviter de produire un nouveau déchet.

Comment faire pour les réparer ?

Vérifiez si l’appareil est toujours sous garantie. Dans ce cas la réparation sera prise en charge par le fournisseur ou le revendeur.

Une pièce de votre électro est cassée (le bol de votre percolateur?) Recherchez sur internet un commerce de pièces détachées qui vous permettra d’acheter la pièce cassée.



Pensez aux Repair cafés. C’est quoi un repair café ? C’est une association de bénévoles qui répare gratuitement vos électros, vos vélos, vos bijoux, vos vêtements… II y en a un peu plus d’une trentaine en province de Liège qui sont organisés en général une fois par mois. Une adresse ? Voir sur www.repairtogether.be ou renseignez-vous auprès de votre commune ou CPAS qui soutiennent ces initiatives citoyennes.



Que faire si votre électro n’est pas réparable ? Déposez-le au recyparc ou à un point de collecte Recupel pour qu’il puisse être recyclé.

Vous devez acheter un nouvel électro ? Pensez à acheter un appareil d’occasion. La Ressourcerie du pays de Liège possède deux magasins de seconde main qui proposent des électros de qualité et garantis un an :