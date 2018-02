Pedro... L'âne qui met nos consciences au vert !

Pas "bête" du tout notre Pedro !

Cet âne de 8 ans, tout charmant, tout mignon est un véritable "éveilleur de conscience" qui a trouvé refuge chez Monique depuis peu. En raison d'un petit souci de santé, notre bel âne est impérativement tenu de s'adonner à la marche de façon régulière. Quant à Monique, passionnée de nature et d'animaux, elle ne pouvait qu'ouvrir son coeur et ses prés à ce joli coeur aux longues oreilles et au regard tout aussi craquant qu' attendrissant. Leurs destins allaient alors se croiser ! Fondre leurs envies, nourrir leurs rêves communs dont celui de flâner au cœur des contrées luxembourgeoises et de ses sentiers boisés, voilà qui était presque écrit - tel une évidence ! Ces deux êtres étaient faits pour se rencontrer - leurs destins se sont subtilement entremêlés ! De là est né un projet citoyen qui invite à l'éveil des consciences. Alors... Bête comme un âne ? Tout du contraire !

Vert... j'espère !

Aux actes citoyens... "A travers de mon asbl, je souhaite partager certaines valeurs avec les enfants qui croisent notre route: respect de soi, de l'animal, de la nature et de notre belle planète qui souffre de l'inconscience des Hommes. Les enfants nous observent et nous imitent. Quoi de plus normal et facile dans ce cas, que d'essayer d'être un exemple à suivre? Avec l'aide de Pedro et des poneys j'espère ainsi arriver à toucher les consciences. Les enfants d'aujourd'hui, sont les constructeurs de demain. C'est à nous, adultes, de leur ouvrir les horizons".

Et ça marche ! ... C'est ainsi qu'est venue l'idée très concrète pour Monique de se balader avec Pedro et de ramasser les déchets qui souillent les sentiers et de partager ainsi ces instants avec les enfants et les plus grands ! Il est un espoir derrière cela, c'est celui de se rendre service à soi bien entendu mais aussi aux autres, c'est celui d' EVEILLER LES CONSCIENCES par dessus tout, de faire ouvrir tout grand les yeux des enfants sur ces gestes d'incivilité qui polluent notre quotidien et notre planète. "Par notre action, nous aimerions éveiller les consciences et amener à une réflexion sur notre impact environnemental". C'est de surcroît une si belle opportunité pour faire sortir les enfants de chez eux et de les remettre en lien avec la nature !

"Pedro, l'ami aux longues oreilles des "Zoli Poneys" s'engage avec nous pour, à son niveau, contribuer à un environnement plus propre et plus sain en allant se promener et porter les déchets ramassés par ses accompagnants tout au long du chemin".

Une action citoyenne qui s'ouvre sur une réflexion plus large - celle peut-être d' amener enfants et parents à une réflexion plus profonde:

Que faire de nos déchets domestiques?

Comment les réduire?

Comment éviter les emballages le plus possible?

Comment acheter et consommer malin et responsable?

L'invitation est lancée à tout qui veut éveiller sa propre conscience et poser le premier geste citoyen en contribuant au ramassage des déchets avec Pedro & Monique. Un bol d'air qui rafraîchit et met nos consciences au VERT en se réappropriant notre propre responsabilité citoyenne. Des gîtes avoisinants le domaine "Zoli Poney" pourront vous accueillir avec grand plaisir lors de votre escapade en ces contrées. Vous avez déjà une superbe activité qui attend vos petites têtes blondes à coeur ouvert - à dos d'âne !

Pour plus d'infos en un clic - déclic : La page facebook de Pedro

Au ZoLi Poney asbl - Monique THEISEN - / 00 352 691 900 775 - mo@zoliponey.com