Peas and Love, les potagers sur les toits de Bruxelles...

Vous n'avez pas la main verte mais vous rêvez de manger des fruits et légumes de votre potager? Peas and Love a la solution pour vous... Des potagers sur les toits de Bruxelles!

Peas and Love vous propose d'obtenir un petit bout de potager entretenu en plein coeur de la ville. Ultra frais, locaux, de saison, bio, sans pesticides ni insecticides, vos fruits et légumes ont le vrai goût des choses simples et naturelles. Et tout ça sans rien faire ou presque puisqu'un Community Farmer est là pour s'occuper de tout! Il ne vous reste plus qu'à récolter et cuisiner les savoureux légumes de votre potager.

Une parcelle de potager entretenu coûte 8,90€ par semaine.

Si vous êtes curieux de découvrir ces fermes urbaines, une visite de la ferme potagère sur le toit du magasin Caméléon à Woluwé-Saint-Lambert est bientôt organisée: rendez-vous ce samedi 17 mars!

Réécoutez l'interview de Jean-Patrick Scheepers, invité de BXXL ce lundi soir!