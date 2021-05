Patrick Bruel sort "À la santé des gens que j’aime", premier single de son futur nouvel album

Il est de retour ! Patrick Bruel a sorti ce dimanche sur le coup de 00h01 son tout nouveau single : À la santé des gens que j’aime. Cette valse tourbillonnante est le premier extrait de son nouvel album qui paraîtra prochainement.

Le sentez-vous ce doux parfum d’embrassades, de câlins et de festivités ? Patrick Bruel accompagne nos prochaines retrouvailles après un monde mis à l’arrêt pendant plus d’un an.

L’auteur-compositeur-interprète français a l’habitude de chanter ces moments de partage et de complicité, comme avec Place des grands hommes, Au café des délices ou Mon amant de Saint Jean. Il propose donc naturellement À la santé des gens que j’aime, une valse dans laquelle il évoque ses souvenirs avec ses proches, sans tomber dans la nostalgie.

Cette chanson succède à l’inédit Le fil, et préfigure la tournée acoustique après celle de Ce soir… ensemble, qui passera par le Cirque Royal les 24, 25 et 26 novembre et le Forum de Liège les 27 et 28 novembre. L’interprète de J’te l’dis quand même passera aussi par Forest National le 21 mars 2022.

À la santé de Patrick et de ses fans avec ce nouveau titre !