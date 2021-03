Patrick Bruel a encore des séquelles de sa lourde chute survenue il y a un an aux Enfoirés

Parmi les 40 artistes réunis au profit des Restos du Cœur, Patrick Bruel est l’un des piliers des Enfoirés , détenant d’ailleurs le record de participation dans la troupe avec 29 présences depuis 1993. S’il semble toujours fidèle et engagé pour la cause et qu’il affiche un sourire radieux sur les premières photos de 2021 , l’artiste français a pourtant eu une grande frayeur à l’édition précédente, en 2020, après une lourde chute.

Malgré son opération, l’interprète de J’te l’dis quand même, venu une fois de plus soutenir la cause Viva for Life en décembre 2020, fait toujours la grimace. Il souffre encore et envisagerait une nouvelle opération comme indiqué dans le magazine people Voici : "La chute était telle que cela aurait pu être dramatique et je suis encore ennuyé. Je me suis fait opérer en septembre, je pensais que ça irait et en fait, ce n’est pas le cas, je dois aller voir quelqu’un aux États-Unis. Mais là, pendant qu’on parle, j’ai vachement mal, quand je reste trop longtemps dans une position. C’est un vrai problème… pour le footballeur que je suis" a-t-il lâché avec une dose d’humour.

Pour cette année 2021, une chose est certaine pour Patrick Bruel, qui a donc sûrement tout donné pour être présent au nouveau spectacle Les Enfoirés À côté de vous : il préférera se Casser la voix pour les familles dans le besoin plutôt que de se casser la jambe.