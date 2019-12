Après Viva For Life, Vivacité passe en mode fêtes dès le 24 décembre. Découvrez vos rendez-vous festifs qui vous accompagneront lors de ce passage à l'an neuf que nous vous souhaitons des plus merveilleux qui soit !

La Grande Évasion Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © MARTIN GODFROID Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Tous droits réservés Place à la découverte durant toute la période des vacances de Noël avec la "Grande évasion" présentée par Philippe Jauniaux et Marion Jaumotte. Une émission interactive dédiée aux jeux qui mettent en valeur nos régions touristiques. Généralement programmée le samedi, l'émission passe désormais en semaine, sauf le jour de Noël et le Jour de l'an, de 09h00 à 11h00, pour vous en mettre plein la vue dès le matin !

En Cuisine Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © MARTIN GODFROID Réussissez vos repas de fêtes grâce à l'émission culinaire proposée par Candice Kother et Pierre Joye. Elle prend un rythme quotidien durant cette période festive, de 11h00 à 13h00 en semaine, sauf le jour de Noël et le jour de l'An, et continue le samedi comme d'habitude de 8h30 à 10h30.

Les réveillons de Vivacité Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Tous droits réservés Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Jean-Yves Limet Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Tous droits réservés Les réveillons de Noël, présenté par Olivier Gilain de 18h00 à 00h00, et de Nouvel An, présenté par Olivier Colle et Julie VanH en direct depuis l'Atomium de 19h30 à 00h00, donneront la parole aux auditeurs : ils partageront l'ambiance des préparatifs et du déroulé de leur soirée. Elles seront aussi un moment de réconfort et de convivialité pour les personnes isolées.

Les 1001 succès de Viva For Life Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Martin Godfroid Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Tous droits réservés La première semaine de vacances, les 1001 succès de Viva For Life sont une belle opportunité pour diffuser les titres demandés durant l'opération qui n'ont pas pu être programmés : c'est un moment de convivialité et de partage tout en remerciant les auditeurs pour leur générosité. Une émission présentée par Julien Sturbois et Thibaut Roland de 13h00 à 18h00, samedi compris.

Complètement foot – Best of Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Tous droits réservés Le dimanche 29 décembre de 14h00 à 18h00, David Houdret, Pascal Scimé et toute l'équipe font le bilan sportif de l'année qui se clôture... une année à nouveau "Complètement Foot" ! Fidèle à son ADN, l'émission donnera la parole aux auditeurs pour leur permettre de s'exprimer sur le moment football qui les a marqués en 2019. Ils pourront aussi voter pour leur top 3 des Diables Rouges.

Tip Top 110 Le 1er janvier, récupérez ou faites la fête encore en musique de 10h30 à 19h00 avec Le Tip Top 110, le top des titres les plus diffusés sur VivaCité ces 10 dernières années.

Les interviews de l'année Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © Tous droits réservés Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec Vivacité ! - © MARTIN GODFROID De nombreux artistes se sont imposés sublimement sur les ondes de VivaCité. Ils ont fait l'actualité musicale de l'année 2019 et ont partagé leurs plus beaux moments Tip Top. VivaCité revient sur les meilleures interviews de cette année écoulée, dans le Rétro Bulles Tip Top en semaine du 30 décembre au 3 janvier sauf le Jour de l'an, de 13h00 à 14h00, avec Terry Lemmens. Et d'autres interviews, inédites cette fois, en format long autour d'une personnalité marquante de la chanson avec Bruno Tummers dans Rencontres avec. Bruno proposera trois émissions en format long dès 18h00. Les invités seront Angèle, Christophe Maé et Julien Clerc.