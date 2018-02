Passer en MODE "vêtements éthiques"

- - © Tous droits réservés

L'impact de l'industrie textile sur la planète est effarent !

Cette industrie est la seconde plus polluante au monde derrière le pétrole. Tous les vêtements que nous portons (ou entassons dans nos armoires) sont en fait des plaies écologiques et humaines complètement invraisemblables. Il faut dire que dès qu'on parle de vêtements on touche à un sujet qui va bien au-delà de la logique. On touche à la mode, au beau, au superflu aussi... En fait, à tous ces artifices que nous utilisons chaque jour pour nous sentir plus beau-belle, plus stylé(e), plus séduisant(e)! Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on adore ça, acheter des vêtements!

L'industrie du textile cumule un peu toutes les tares tout au long de la chaîne de production. Que ce soit les matières premières qui font plusieurs fois le tour du monde et la pollution des transports qui va avec. Mais aussi les quantités hallucinantes de pesticides et d'eau utilisés pour la culture du coton, puis les produits chimiques pour traiter les tissus. Ou encore les conditions de travail des travailleurs (souvent des enfants) des pays défavorisés où sont situées les usines. Et enfin le fait que les vêtements ont des durées de vie très limitées

En quelques chiffres...

2500 litres d'eau sont utilisés pour fabriquer un t-shirt de 250 grammes.

10% de la production mondiale de pesticides sont engloutis par la culture du coton.

70% des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie textile.

1 cargo de transport de marchandises équivaut à 50 millions de voitures en matière de pollution.

70% de notre garde-robe n'est pas portée !

Si on est très content d'aller payer nos vêtements que quelques euros dans les centres commerciaux, ces mêmes vêtements ont en fait un coût écologique et humain faramineux.

Mais ça... C'était AVANT !