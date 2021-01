Pascal Obispo gâte ses fans avec un catalogue numérique contenant toute son œuvre et des inédits

Et quel gâteau surprise a-t-il réservé à son public ! Ce n'est pas uniquement un nouvel album, baptisé Electrobispo, L'auteur-compositeur-interprète français sort une application encyclopédique reprenant l'intégralité de son œuvre. Tout y est recensé : interviews, lives inédits, enregistrements studio, et même d'autres exclusivités qui alimenteront une plateforme qui se veut en constant développement .

Il surfe ainsi sur la technologie en proposant une application disponible sur l'Apple Store et Google Play, qui contiendra l'intégralité de ses albums, mais également des documentaires et lives inédits , des livres , des BD , des making-off , des cours , des clips , des master class , des rencontres , "et surtout des albums enregistrés spécialement pour 'Obispo All Access' " poursuit le communiqué.

Que retrouve-ton déjà sur Obispo - All Access ? Outre tous ses albums studios et clips vidéos, le public peut y retrouver le tout nouveau disque de Pascal Obispo, intitulé Electrobispo, sur lequel figurent 12 nouveaux titres dont le single J'ai compté, ou Ma génération, qu'il avait révélé en primeur à Viva for Life, accompagnés de leur clip vidéo tout comme pour la chanson Obispose. On comprend désormais mieux la raison de leur absence sur les plateformes habituelles de streaming.

Avant l'arrivée d'autres inédits, le public retrouvera déjà deux inédits de l'album Obispo Traditions et deux pour Standards 80 ainsi que quatre titres de l'album remix d'Electrobispo, mais aussi la première interview de l'artiste par sa femme Julie Obispo, des documentaires sur sa dernière tournée, sur son concert au festival Aluna, sur les premiers épisodes d'une série retraçant la création d'Obispo All Access, le dessin animé, une BD et les lives de Captain Samouraï Flower, des podcasts sur ses rencontres, des interviews sur ses inédits, des karaokés de ses anciens titres, une série musicale sur la méditation, des questionnaires posés à ses amis et collaborateurs, des apparitions télévisées comme son duo avec Christophe sur Les mots bleus ou encore 3 des 26 épisodes d'une série d'animation de Mark Maggiori pour laquelle il a écrit le générique.