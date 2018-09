Pascal Obispo et Mc Solaar en interview aux Fêtes de Wallonie!

Ce week-end, les Fêtes de Wallonie vous ont proposé de nombreux concerts et plateaux d'artistes. A La Louvière, Namur ou Liège. Rencontre à Liège avec Pascal Obispo et MC Solaar...

Pascal Obispo sera de retour le 12 octobre avec un nouvel album intitulé "Obispo". Il interprétait pour la première fois sur scène à Liège ce week-end, le second extrait de cet album "Rien ne dure". "Chante la rue chante" est le titre qui annonce la sortie de ce disque aux multiples collaborations : Calogero, Christophe, Benjamin Biolay, Isabelle Adjani, Youssou N'Dour, Julie Obispo...

Un album comme un retour aux sources musicales de Pascal : j'ai fait beaucoup de tours avec des artistes, j'ai travaillé pour beaucoup d'autres, j'ai fait des spectacles musicaux.... Mais pour cet album, j'avais envie de revenir à la base de la musique qui m'a construit, c'est-à-dire la pop et le rock tout simplement. Parmi les titres, on retrouvera des hommages à McCartney et Lennon, Souchon et Voulzy, Amy Winehouse, etc.

Après une tournée des petites salles en janvier à Bruxelles, Liège et Charleroi, Pascal Obispo reviendra à Forest National en 2019.