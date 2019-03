Pas facile de trouver un resto ouvert le lundi... French-Connect les a trouvés!

French-connect.com, c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Cette semaine, Muriel vous donne ses bons plans pour manger au resto le lundi et son petit coup de coeur: Au Savoy : Une terrasse chauffée et ouverte le dès le lundi matin en plus. Vous pouvez commencer la journée avec leur formule " petit-déjeuner sur le pouce " à 10 euros (ou la formule Savoy à 13 euros). Sinon, jamais deux sans trois, on peut aussi décider d’y aller pour un goûter gourmand… Bref, à chaque heure de la journée, sa formule ou alors on décide d’y passer toute la journée en fait ! Vous y retrouverez le célèbre américain frites du St Martin, ce sont les même propriétaires!

Ouvert tous les jours de 8h00 à 22h30 sauf le vendredi et le samedi ouvert jusque 23h30.

35 place Georges Brugmann, 1050 Ixelles Tél : +32 2 344 32 10

