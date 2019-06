Pas envie d'aller travailler ... Pas bien Chat !

Le coup de mou du lundi matin, on connait tous... Voici le bon plan pour vous tirer d'affaire !

grrrrmmmm veux pas aller travailler... grrrrrmmmm

Et oui, il est des lundis matin où l'on endosse un peu le costume du schtroumpf grognon. L'énergie nous fait un peu défaut et tout est devenu insurmontable. Un peu comme le yaourt qui en une seule nuit - dans le frigo - passe de bon à mauvais. Beh là... on est parfois en mode périmé aussi. Déjà, rien qu'à l'idée de ces kms de bouchon que l'on va s'enfiler et qui grignoteront notre dernier soupçon d'énergie, comme cette pile de dossiers qui nous attend sur le bureau et qui nous semble une reproduction conforme de l' Evrest, comme la sonnerie du téléphone qui s'est interchangée en alarme incendie, comme les touches du clavier qui semblent s'être bizarement interverties et qui ne composent du coup plus une seule phrase de français , ... Bref : le big coup de mou et l'envie - il faut bien l'avouer - de rester une fois, une toute petite fois sous la couette.

On a la solution pour vous...

Bon si on vous dit "faites le mort", c'est un peu rustre et quasi improbable vous me direz. Mais... en même temps, c'est probablement le bon plan ! Regardez cette vidéo, vous allez adorer CHAT !

Et puis une bonne tranche de rire le matin, c'est tout de même le meilleur moyen de retrouver de la "VIVACITE" non !

