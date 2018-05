Partir en vacances, c'est le cas pour beaucoup de belges!

C'est une bonne année pour le marché des vacances en Belgique, et pour cause vous avez répondu "présent" au baromètre des vacances réalisé annuellement à la demande d'Europ assistance.

Tous les indicateurs sont au vert pour les vacanciers belges ! Cet été, ils seront plus nombreux à partir: 63%. C'est 3% de plus que l'an dernier (en tenant compte du fait que la marge d'erreur est de 3,1%). C'est ce que révèle le baromètre des vacances, l'enquête a été réalisée par IPSOS sur 1000 personnes.

Se relaxer, se retrouver en famille ou avec des amis, découvrir de nouvelles cultures, voici les principales intentions des vacanciers belges qui comptent également s'évader plus longtemps que l'an dernier. On constate une baisse des vacances de courte durée de maximum 1 semaine (42 %, -3 points) et une hausse du nombre de vacances plus longues de 3 semaines et plus (23 %, +3 points). On note également une augmentation du nombre de Belges qui partiront une seule fois (38 %) et à plusieurs reprises (25 %).

Niveau budget, les belges comptent dépenser en moyenne 2318 euros durant l'été. C'est 6% de plus que l'an dernier.

78% des belges restent en Europe

La France reste la principale destination étrangère pour nos compatriotes (34 %), suivie par l’Espagne (19 %) et l’Italie (12 %). 16% des Belges (statu quo par rapport à 2017) choisissent leur propre pays comme destination de vacances.

New York (25%), Rome (15%) et Barcelone (10%) sont les villes que les Belges veulent absolument voir une fois dans leur vie. Ils rêvent également de pouvoir assister en direct à de grands évènements sportifs, comme l’UEFA Europa League de 2020

(26 %), Roland Garros 2018 (23 %), le Tour de France 2018 (23 %) ou la Coupe du monde de football 2018 (22 %).

Et pour profiter au mieux de ses instants de quiétude ou de découvertes, les Belges préfèrent se loger à l'hôtel (53%), en location (32%), en hébergement gratuit chez des amis ou en maison de vacances (19%) dans un bed&breakfast (14%) ou en camping (10%). Mais on voit aussi apparaître de nouvelles tendances, surtout auprès des "millenials" (génération 2000), comme un logement chez l’habitant, un séjour dans une cabane ou un camping primitif.

Enfin, pour atteindre la plénitude, plus d'un belge sur deux utilise la voiture (55%) suivi de près par l'avion (48%).

L'article original est disponible ici.

Xavier Van Caneghem, porte-parole pour Europ Assistance est l'invité de Quoi de neuf ? L'interview est disponible ci-dessous :