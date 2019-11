Participez en famille aux rencontres "Jeu t'aime" ce dimanche à Bruxelles

Les Rencontres " Jeu t’aime " : le rendez-vous ludique et gratuit pour des milliers de parents et d’enfants !

Tout le monde est gagnant quand il y a plus de jeu et de plaisir dans la famille!

Chaque année depuis 9 ans, à l’approche de la Saint-Nicolas, se déroulent les Rencontres " Jeu t’aime ", pour renouer avec le goût du jeu. Cette journée gratuite rassemble des milliers de familles et de passionnés de jeux pour rire, jouer, échanger, découvrir... Cette année, les Rencontres se déroulent le 24 novembre 2019 dans 11 villes dont Bruxelles et offrent aux petits et grands des activités très variées.

Prendre le temps de jouer en famille, pour le plaisir Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoiser ses peurs, à se construire. Jouer apprend

à vivre ensemble, à créer...

Prenons le temps de jouer ensemble : en cuisinant, sur le chemin de l’école, en famille autour d’un

plateau de jeu, au parc…

Marché aux jouets Les plus petits pourront participer à une expérience originale : le marché gratuit du jeu et du jouet.

Vos étagères débordent de jeux, jouets, livres pour enfants, déguisements, instruments de musique, matériel de bricolage, jeux d’extérieur… en bon état mais aujourd’hui délaissés par vos enfants ? Alors, participez au marché gratuit du jeu et du jouet en les déposant sur place le jour J.

Le 24 novembre, chaque enfant pourra choisir un jeu/un livre dont il a envie...

Infos pratiques "Jeu t'aime" Date : 24 novembre 2019 Lieu : Halles Saint Géry Horaire : 10h / 18h Programme sur yapaka.be