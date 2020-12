Participez aux battles du réveillon sur VivaCité et remportez des radios DAB +

Jouez aux battles du réveillon ce 31 décembre de 19h à 1h sur VivaCité et tentez de remporter votre radio DAB +.

Julie VanH et Olivier Colle auront le plaisir de vous retrouver le 31 décembre de 19h à 1h pour passer au plus vite à 2021 avec un tour des réveillons en bulle par le biais de nombreux coups de fils dans les foyers et une programmation musicale festive agrémentée par divers DJ’s belges de renom comme Lost Frequencies et Alex Germys.

Une fois par heure, deux auditeurs des quatre coins de la Belgique auront l’occasion de s’affronter dans des battles endiablées (Blind-test, pays-ville, karaoké…) !

Pour tenter de participer à ces battles, remplissez le formulaire ci-dessous :