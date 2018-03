Participez au "CLUB des SUPPORTERS de Complètement Foot" ce dimanche 11 mars !

Depuis le début de cette saison 2017-2018, le Club de Supporters de "Complètement Foot" vous donne rendez-vous en studio ! Envie de le rejoindre, d'assister et de participer à l'émission ?

* Pour suivre la 30e journée de championnat avec Ostende-Standard et Eupen-Mouscron !

* Et débriefer la dernière journée de phase classique en JPL !



Pour rappel, au programme : une visite des coulisses de l'émission, une rencontre avec toute l'équipe, la retransmission du match du soir et participation aux débats. Le tout au rythme des réactions et commentaires via sms, tweets et commentaires sur Facebook qui font aussi vivre l'émission chaque semaine.



Deux conditions : être libre ce dimanche 11 mars 2017, de 14 à 20H, pour nous rejoindre dans nos studios de VivaCité (RTBF Mons) ET répondre au petit questionnaire ci-dessous.