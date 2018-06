Participez à l'émission "Place Diables Rouges" en radio et en télé!

Vous avez envie d’assister à un match de la Coupe du Monde dans nos studios radio, télé et web de l’émission "Place Diables Rouges" de la RTBF? Et ce, pour le match d'ouverture et le lancement officiel de la campagne "L'épopée russe" de la RTBF le jeudi 14 juin 2018! Les détails ci-dessous!



Programme:

* Dès 15h15 : Accueil "Place Diables Rouges" en nos studios télé, radio et web

* 16H: Assistez en studio à l'émission "télé" avec Benjamin Deceuninck

* 17H: Match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite (à suivre sur écran géant)

* 18h55-19h20: Suite et fin du studio "télé"

* 19H et jusqu'à 22H: Assistez en studio à l'émission "radio" avec David Houdret, Pascal Scime et Alex Teklak.



Adresse du jour: Studio "Place Diables Rouges", Boulevard Reyers, 52 à 1044 Bruxelles.



Pour réservez vos places, complétez ce formulaire avant mardi 10h! Nombre de personnes (Max. 4!)