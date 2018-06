Participez à l'émission "Place Diables Rouges" ce dimanche 24 juin 2018!

Vous avez envie d’assister à un match de la Coupe du Monde dans nos studios radio, télé et web de l’émission "Place Diables Rouges" de la RTBF? Et ce, le dimanche 24 juin 2018! Les détails ci-dessous!



Programme:

* Dès 14H : Accueil "Place Diables Rouges" en nos studios télé, radio et web

* 14H: Match du groupe G : Angleterre-Panama (à suivre sur écran géant)

* A suivre, aussi en direct, championnat de Belgique de cyclisme sur route

* 17H: Match du groupe H: Japon - Senegal (a suivre sur écran géant)

* 17h30 : Assistez en studio à l'émission "télé" avec Benjamin Deceuninck

* 18h55-19h20: Suite et fin du studio "télé"



Adresse du jour: Studio "Place Diables Rouges", Boulevard Reyers, 52 à 1044 Bruxelles.



Pour réserver vos places, complétez ce formulaire! Nombre de personnes (Max. 4!) Vous serez recontacter ce samedi par notre équipe pour confirmer votre venue.



Et pour les autres dates? Renseignements ici: https://www.rtbf.be/sport/football/coupedumonde/detail_participer-a-place-diables-rouges-et-assister-aux-matches-du-mondial-sur-le-plateau-de-la-rtbf?id=9935880