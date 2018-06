Partez à la découverte de lieux insolites en Belgique

Les Éditions Luster présentent Hidden Belgium, un ouvrage qui vous fait découvrir des lieux particuliers et, surtout, inconnus de Belgique.



Ce livre a été écrit par le journaliste Derek Blyth, qui est né au Royaume-Uni mais vit en Belgique depuis plus de 25 ans. Ce tout nouveau guide est sa déclaration d’amour aux endroits les plus intrigants et les plus beaux de ce qu’il appelle " le pays le plus étrange au monde ". Hidden Belgium sera disponible dans les librairies à partir de la mi-avril.

L’objectif est clair : faire en sorte que vous partiez à l’aventure, par un après-midi pluvieux, en quête d’inspiration. Ce guide est destiné aux voyageurs qui aiment l’aventure, aux explorateurs des villes et à tous ceux qui croient que le monde regorge encore de lieux oubliés incroyables qui ne demandent qu’à être découverts.

Quelques exemples :

Inspiring tram and metro trips comme la ligne de métro M1 à Charleroi, qui vous emmène le long d’un paysage désolé fascinant, bordé d’usines abandonnées et de tas de pierres ; ou encore le tram 44 qui vous emmène à Tervuren : un des plus beaux parcours de tram au monde.

comme la ligne de métro M1 à Charleroi, qui vous emmène le long d’un paysage désolé fascinant, bordé d’usines abandonnées et de tas de pierres ; ou encore le tram 44 qui vous emmène à Tervuren : un des plus beaux parcours de tram au monde. Unusual bedrooms pour passer une nuit, par exemple, dans cette chambre aménagée dans un Cheval de Troie, à Heyd (province du Luxembourg) ou encore dans la création de Joep Van Lieshout à la Verbeke Foundation à Kemzeke.

pour passer une nuit, par exemple, dans cette chambre aménagée dans un Cheval de Troie, à Heyd (province du Luxembourg) ou encore dans la création de Joep Van Lieshout à la Verbeke Foundation à Kemzeke. Romantic cemeteries, comme celui du Dieweg à Bruxelles ou le cimetière de l’hôpital psychiatrique à Oud-Rekem.

Loin des sentiers battus, il vous emmène dans des lieux que la plupart des gens ne connaissent pas, comme le petit village belge dans lequel Hitler a ordonné l’invasion de la France, les gares fantômes de Bruxelles ou la grotte aux allures excentriques qui a été dédiée au saint patron des objets perdus.

Une lecture qui pourrait vous inciter à partir à la découverte de notre beau pays pendant ces vacances d'été.