Partez à l'aventure à Mons !

Ce matin, dans les journaux du groupe Sudpresse, on découvre un nouveau concept. Passionnée par le jeu télévisé "Pékin Express", Chloé Barez a choisi de s'en inspirer pour créer "City-Express Mons".

Vous avez toujours souhaité partir à l'aventure ? De surmonter des épreuves ? Alors "City-Express Mons" est fait pour vous ! Il s'agit d'une course en cinq étapes avec plusieurs épreuves à réaliser sur le parcours. Prochainement, ce sont donc cinq équipes composées de deux à trois personnes qui se lanceront dans une lutte acharnée. Chloé Barez, créatrice de ce jeu, nous explique son fonctionnement : "On reste dans la région mais toute l'activité ne se passe pas dans la ville de Mons. C'est une course en auto-stop d'une journée, entre 10h et 17h environ. Le départ et l'arrivée se font à Mons mais il y a cinq étapes qui nous emmènent dans les villages aux alentours. L'idée, c'est d'être l'équipe la plus rapide pour arriver sur les lieux de chaque étape. Pour animer un petit peu la journée, qu'elle soit fun et qu'il y ait de l'ambiance, différentes épreuves seront proposées aux candidats. Il y a des épreuves d'agilité, de communication, de logique... Chaque activité a un lien avec la ville de Mons, son folklore et son histoire. Le but est d'apprendre des choses tout en s'amusant sans que ça soit plombant. Pour y arriver, on utilisera des petites anecdotes sur Mons".