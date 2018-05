Parcours littéraire dans le quartier Sans Souci.

Sans Souci Boekenbaz’art, l’événement annuel organisée par la bibliothèque néerlandophone, a reçu une nouvelle appellation: Sans Souci Living Stories!

Nouveau nom, nouveau concept, les habitants du quartier accueillent à présent, écrivains et visiteurs dans leur salon pour y créer des moments intimes et des rencontres enrichissantes.

Les différents parcours littéraires partent de la bibliothèque Sans Souci. Les visiteurs se rendent dans les living rooms des habitants du quartier Sans Souci pour y écouter des histoires, des conférences ou des animations littéraires. Les illustratrices Gerda Dendooven et Kitty Crowther et la poétesse Els Moors seront de la partie tout comme d’autres perles moins connues comme la championne belge de poésie slam Lisette Ma Neza.

La rue Sans Souci reste au cœur du festival: on y trouve de quoi boire et de quoi manger, ainsi que des jeux pour enfants et un espace " spécial bébés "… Le Sans Souci Living Stories est ouvert à tous ! Les personnes qui prendront une carte de membre ce jour-là bénéficieront d’un accès gratuit au festival.

Sans Souci Living Stories Samedi 26 mai 2018 – 14h à 18h

http://livingstories.brussels/ https://www.facebook.com/SansSouciLivingStories/