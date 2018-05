Palix: illustrateur et amoureux de sa Gaume !

Palix, vous connaissez ? Son véritable nom c'est Pierre-Alexandre Haquin mais ça ne doit pas vraiment vous mettre sur la voie... Palix est dessinateur et illustrateur surtout connu pour ses dessins de grands procès. Quand les photographes et les caméras sont interdits dans un Tribunal, les médias font appel à ses services...alors il dessine. Il a innondé les journaux de ses dessins de grands procès très médiatiques: les affaires Cools, Dutroux, Fourniret, Abdeslam, etc... Mais son "Art", il le développe aussi dans des albums consacrés aux personnages célèbres de la Province de Luxembourg ainsi que des dessins fantasmagoriques "grands formats" réalisés à la manière des primitifs flamands. Un travail remarquable, original et inédit. A découvrir de toute urgence sur son site...

Ce dimanche 27 mai nous sommes au "Cercle" à Freux, charmante et dynamique petite commune située entre Sainte-Ode et Saint-Hubert. On sent le public ravi d'accueillir Les Enfants de Choeur et de voir "en vrai" Kody, James Deano, Christophe Bourdon, Dominique Watrin et Jean-Jacques Brunin.

Amateur d'Orval !

Palix fait son entrée et reçoit une véritable ovation longue et chaleureuse ...Il est un peu l'enfant du pays même s'il réside à Rossignol; amateur , à l'instar de Jean-Claude Servais, du délicieux breuvage d'Abbaye. Mais Palix n'est pas venu pour évoquer ses bières favorites (dont La Rulles dont il dessiné l'étiquette). C'est parti pour les questions "zarbis" posées par Christophe:" c'est parce que vous habitez Rossignol que vous dessinez dans des "canards" ? ou " Vous avez dessiné des affiches at étiquettes de bières, vous préférez une Westmalle ou un Westphael ?" L'ambiance est bon enfant et les rires fusent de toutes parts; de toute évidence les Freutois s'amusent...

Cécile et les big bisous.

James Deano évoque la "Journée du Jardinage Nu", eh oui ça existe, une pratique qui n'est pas sans risque; tandis que Kody s'intéresse à The Voice. Suit Bruno Coppens, notre Infoman, qui cherche encore son chemin: il a mis toute la "gaume" pour arriver à l'heure et il a abouti à Arlon. Encore un rendez-vous manqué avec un très bon invité...

Nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises avec la Blague de Merde de Cécile, une bouillante habitante de Freux qui n'a pas froid aux yeux et dont l'objectif est, surtout d'embrasser les chroniqueurs...surtout Kody et Dominique !! Contente d'elle, elle nous racontera quand même sa blague !

Tiens à propos de Dominique ! C'est l'heure de sa voisine Fernande...qui, une fois l'an, propose un bain à son chien Snoopy. Vous imaginez bien que l'entreprise va vite dégénérer !

Les grosses commissions de Jean-Michel

Notre Jean-Michel de Beyne-Heusay, lui, s'adonne au plaisir des "grosses courses" et s'arrête devant le rayon des surgelés. Lui qui n'a pas de voiture que doit-il faire pour que ses surgelés arrivent, dans de bonnes conditions, chez lui un jour de forte chaleur ? Il a "presque" trouvé la réponse...

Les Enfants de Choeur se terminent par les Nouveaux Barakis qui débarquent chez les scouts dont le chef n'est autre que Palix ! Avec eux, "monter la tente" prend un tout autre sens...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement...