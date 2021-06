Pablo Andres tient sa promesse : il a sorti en entier "Allez les Diables", son hymne non-officiel pour l'Euro !

L’humoriste cherchait à créer un hit sur les Diables Rouges pour l’Euro, un peu à l’image de Ramenez la coupe à la maison de Vegedream pour les Bleus en 2018. Il a donc fait appel au rappeur bruxellois pour produire Allez les Diables, hymne, non-officiel, mais complètement farfelu : sonorités d’accordéon et paroles axées sur la 'zwanze' typiques du Grand Jojo , accent brusseleer et un refrain poussé à l’extrême simplicité mais diaboliquement entêtant.

C’est le buzz belge de l’Euro : Pablo Andres , qu’on ne présente plus en Belgique, a suscité l’engouement sur la toile le 21 juin. En cause, une petite vidéo d’une minute 30 avec Roméo Elvis .

Le résultat ne s’est pas fait attendre auprès du public : environ 500.000 vues au compteur en 48h à peine sur les réseaux sociaux de Pablo Andres. Les fans ont tous réclamé un morceau entier pour ce qui à la base, n’était qu’un délire entre lui et Roméo Elvis.

Le 23 juin, de passage dans Le 8/9 pour aborder la sortie du clip de Supermacho, Pablo a annoncé en direct à l’antenne de VivaCité et de La Une que le souhait du public deviendrait normalement réalité ce vendredi. "Le refrain est tellement catchy, et vu que nos Diables nous font rêver un peu quand même, on fait tout pour que le morceau puisse sortir vendredi" déclarait-il. L’humoriste et son équipe ont donc enregistré et produit à la hâte cette chanson, pour qu’elle sorte avant le huitième de finale de la Belgique contre le Portugal, pari réussi !

Les supporters pourront désormais célébrer nos Diables Rouges en entonnant ce refrain déjà magique : Oh oh oh y’a Carrasco / Ah ah ah y’a Boyata / Ouh ouh ouh y’a Lukaku / Eh eh et Thomas Meunier.

Et peu importe l’issue du tournoi, en attendant la sortie du clip, rappelez-vous la conclusion de la chanson : la coupe, on l’a déjà gagnée, "dans nos cœurs fieu".