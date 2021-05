Ozya expose son incroyable tessiture vocale dans la Basilique de Koekelberg

Ozya a laissé entendre, tout en douceur avec sa voix de velours, sa grande tessiture vocale dans ce live intimiste à la Basilique de Koekelberg.

Elle a notamment interprété les singles Would You Remember Me et For All The Good ainsi que la plage éponyme de son album, The Armour dans une ambiance lounge et apaisante proche de l’univers de Portishead. Cette ambiance a aussi été déterminée par les notes claires pleines de réverbération de la guitare électrique et les sons diffus des pads de son musicien attitré. Elle a conclu sa prestation par une reprise du tube Here Comes The Rain Again d’Eurythmics sur un tempo plus lent mais tout aussi savoureux que l’original. Ozya, ne serait-elle pas notre Annie Lennox belge ?