Oyez oyez braves gens, les chevaliers vous attendent à Bouillon ce week-end…

La Foire Médiévale de Bouillon - Luxembourg Matin - 05/08/2019 Oyez, oyez braves gens ! Le weekend prochain, venez festoyer et guerroyer lors de la fête médiévale de Bouillon. Le château féodal et le centre-ville de Bouillon seront le théâtre de nombreuses reconstitutions historiques, de cavalerie, de son armement et de fauconnerie. Jacques Barras, l’un des organisateurs de l’événement, était notre invité ce lundi matin…