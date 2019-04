Oyé-Oyé : les meilleurs fromagers de la province

A Table ! Maison fromagère

Maud et Pascal collectionnent les titres et récompenses en tant que fromagers. Avec entre autres celui du premier fromager d’Europe et celui de Vice-champion du monde en 2013. Une gamme de plus de 125 fromages " coups de cœur " variant au fil des saisons, des charcuteries régionales, des plats préparés, du vin et de l’épicerie fine. Une large choix mais aussi beaucoup de découvertes uniques chez ces artisans sympathiques et réputés.

Rue Albert 1er 80 4280 Hannut 019 51 10 59 www.atablemaisonfromagere.be

La fromagerie du vieux moulin

Cette fromagerie existe depuis 1992 et a été créée par la famille Hanssen-Deblaere. De la même famille que Madeleine Hanssen, l’unique et dernière fromagère toujours en activités qui produit le seul et vrai fromage de Herve au lait cru. La famille sait donc de quoi elle parle quand elle parle de fromage et d’affinage maison. Un succès grandissant dû à une sélection de plus de 200 fromages. Petit plus sympa, les plateaux que l’on commande sont achetés une fois et si vous revenez avec votre plateau en bois, vous recevrez une ristourne de 10% sur les commandes suivantes.

Route de Herve 169 4651 Battice 087 66 00 39 www.fromagerie-du-vieux-moulin.be





Fromagerie Vincent Counasse

Cette fromagerie transforme le lait bio de la ferme familiale en un délicieux fromage bio depuis trois générations. L'exploitation produit principalement le "Li blanc coucou dès près", un fromage à pâte pressée au lait cru et à croûte naturelle lavée. La fromagerie utilise le lait cru de ses vaches Montbéliard directement après la traite afin de préserver ses qualités nutritionnelles et le vrai goût du terroir local de l'Ardenne liégeoise. Cette exploitation familiale est une des dernières qui fabrique son fromage au lait cru.

Route de Chauveheid 47 4987 Stoumont 0497 74 85 57 www.fromagerie-counasse.be

